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Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, договорился ли о переходе в «Зенит»

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, договорился ли о переходе в «Зенит»
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, объявивший об уходе из команды, признался, что ещё не договорился о контракте с другой командой.

«Договорился ли с «Зенитом»? Нет, ни с кем не договорился. Есть несколько вариантов. Это не только Россия. Узнаете, как будет решение», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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