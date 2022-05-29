Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, договорился ли о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, объявивший об уходе из команды, признался, что ещё не договорился о контракте с другой командой.

«Договорился ли с «Зенитом»? Нет, ни с кем не договорился. Есть несколько вариантов. Это не только Россия. Узнаете, как будет решение», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).