Бакаев — о «Спартаке»: давление — цена, которую ты отдаёшь, чтобы играть в великом клубе

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о давлении, которые испытывают игроки красно-белых.

«Играть в «Спартаке» очень тяжело. Я думаю, вы от многих это слышали. Это такой клуб. Давление… Это цена, которую ты отдаёшь за то, что ты играешь в таком великом клубе. Меня не напрягало это давление. Чтобы вы понимали, до сих пор, когда я об этом думаю, не верю в это. Для меня невероятно даже то, что я в дубль «Спартака» попал», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).