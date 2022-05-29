Умяров: в финале Кубка России было очень волнительно, я и помолиться успел

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).
«Понятия не имею, был пенальти или нет. У нас нет, как у вас, телефонов, повторов. Мы не видели. Но если так Евгеньев упал — значит, его коснулись. Я не видел
Эмоции невероятные были. Мы стояли с Шамаром на угловом. Если судья пошёл, значит, увидел что-то. Было очень волнительно, я и помолиться успел, и всё.
Потасовка? Честно, я был крайним, который разнимал Макарова и Шамара. Получил там по шее. Неприятно, но получил. Из-за чего? Не знаю. Мы побежали радоваться. Понятно, эмоции, но нельзя так реагировать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
- 29 мая 2022
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:46
-
20:46
-
20:43
-
20:42