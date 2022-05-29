Джикия: есть факт, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ — это никуда не годится

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итоги выступления команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Есть факт, что «Спартак» занял 10-е место В РПЛ. И есть факт того, что это никуда не годится. Есть Кубок страны — это отдельный турнир из 4-5 игр. Не стал бы сравнивать соревнования между собой. Опять подтверждаю, что сезон получился неудачным. Целью Спартака при такой игре был Кубок — мы добились того, что хотели в последнее время. Кубок — наш, но 10-е место не радует», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России переиграл «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
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