Литвинов: «Спартаку» надо ставить большие задачи, пытаться конкурировать с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился планами после завершения сезона.



«Что дальше? Сейчас отпуск. Буду отдыхать и готовиться к следующему сезону. Нам надо ставить большие задачи. В следующем сезоне пытаться конкурировать с «Зенитом». Побеждать в сезоне и в Кубке.



Суперкубок? Думаю, будет хороший матч. Мы будем готовиться, настраиваться. Будет первая игра после сезона. Мы должны отдать все силы, чтобы показать, на что мы способны», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл в финале Кубка России «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).