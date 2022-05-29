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Литвинов: «Спартаку» надо ставить большие задачи, пытаться конкурировать с «Зенитом»

Литвинов: «Спартаку» надо ставить большие задачи, пытаться конкурировать с «Зенитом»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился планами после завершения сезона.

«Что дальше? Сейчас отпуск. Буду отдыхать и готовиться к следующему сезону. Нам надо ставить большие задачи. В следующем сезоне пытаться конкурировать с «Зенитом». Побеждать в сезоне и в Кубке.

Суперкубок? Думаю, будет хороший матч. Мы будем готовиться, настраиваться. Будет первая игра после сезона. Мы должны отдать все силы, чтобы показать, на что мы способны», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл в финале Кубка России «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

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