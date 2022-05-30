Кононов ответил на слова Бакаева в свой адрес
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов отреагировал на слова полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в свой адрес. Ранее футболист заявил, что именно благодаря Кононову он заиграл в основной команде «Спартака».
«Всё, что я могу сказать, это то, что Зелимхан всё заслужил своим трудом и профессиональным отношением к делу», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В завершившемся сезоне в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в ближайшее время, игрок покинет клуб на правах свободного агента.
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