Мележиков: никто из легионеров «Спартака» пока не собирается покидать клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг иностранных футболистов команды.

«Никто из легионеров вчера не уехал, никто пока не собирается. Ларссон говорит, что не готов возвращаться в Россию? Его пока и нет в России. Когда он приедет? 30 июня посмотрим.



Крал? У нас пока от «Вест Хэма» не было никакой информации. По условиям аренды опция выкупа не была выполнена. «Вест Хэм» может выкупить Крала, если только сами этого захотят», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Ларссон прервал контракт с клубом и перешёл в АИК до конца сезона-2021/2022. Алекс Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм» с лета прошлого года.