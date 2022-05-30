Мележиков: никто из легионеров «Спартака» пока не собирается покидать клуб
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг иностранных футболистов команды.
«Никто из легионеров вчера не уехал, никто пока не собирается. Ларссон говорит, что не готов возвращаться в Россию? Его пока и нет в России. Когда он приедет? 30 июня посмотрим.
Крал? У нас пока от «Вест Хэма» не было никакой информации. По условиям аренды опция выкупа не была выполнена. «Вест Хэм» может выкупить Крала, если только сами этого захотят», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Ларссон прервал контракт с клубом и перешёл в АИК до конца сезона-2021/2022. Алекс Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм» с лета прошлого года.
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