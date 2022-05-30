Гендиректор «Спартака» высказался об уходе Зелимхана Бакаева из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Не было предложений Бакаеву? Этот вопрос лучше задать Луке Каттани. Мы давали предложение полгода назад. Могли продать его год назад? Это условный вопрос, потому что о том, что заявляли, нам не предложили. О тех деньгах, вроде шесть миллионов, о которых говорили, нам не предлагали», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В завершившемся сезоне в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в ближайшее время, игрок покинет клуб на правах свободного агента.