Мележиков ответил на вопрос, злорадствует ли «Спартак» вылету «Уфы» Газизова в ФНЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на вылет «Уфы» в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«С Газизовым после вылета «Уфы» ещё не виделся. «Спартак» злорадствует? Думаю, что нет. Негатива не осталось, у меня точно. Это спортивный принцип, и раз уж так получилось, так и должно быть. Кто-то выходит, кто-то заходит», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Футбольный клуб «Уфа» поднялся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) по итогам сезона-2013/2014. С тех пор клуб не вылетал дивизионом ниже, но по итогам сезона-2021/2022 башкирская команда проиграла в стыковых матчах «Оренбургу» и вылетела.

Генеральным директором «Уфы» является Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке».