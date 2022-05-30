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Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» сезона-2021/2022

Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» сезона-2021/2022
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Колумбийский нападающий Матео Кассьерра признан лучшим футболистом «Сочи» по итогам завершившегося сезона-2021/2022, информирует клубная пресс-служба.

Кассьерра занял первое место в голосовании среди болельщиков. Второе место занял полузащитник Кристиан Нобоа, замкнул тройку лидеров защитник Родригао. Четвёртое и пятое места заняли Денис Адамов и Артур Юсупов соответственно.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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