В «Спартаке» сообщили, что на встрече Федуна и Ваноли тема отставки тренера не обсуждалась

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что сегодня, 30 мая, состоялась встреча главного тренера команды Паоло Ваноли и владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Паоло Ваноли принял решение покинуть московскую команду. Он возглавил её в декабре 2021 года и привёл к победе в Кубке России.

Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео: