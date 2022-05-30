В «Спартаке» сообщили, что на встрече Федуна и Ваноли тема отставки тренера не обсуждалась
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что сегодня, 30 мая, состоялась встреча главного тренера команды Паоло Ваноли и владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в телеграм-каналах, не поднималась», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Паоло Ваноли принял решение покинуть московскую команду. Он возглавил её в декабре 2021 года и привёл к победе в Кубке России.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
Новость по темеПаоло Ваноли решил покинуть «Спартак»
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