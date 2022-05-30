«Челси» заинтересован в услугах Ашрафа Хакими

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.



По информации источника, в услугах 23-летнего марокканского футболиста заинтересован «Челси». Руководство лондонского клуба следит за ситуацией с Хакими в «ПСЖ».



Напомним, Хакими перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» в 2021 году. В сезоне-2021/2022 защитник принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. С 2016 года Хакими вызывается в национальную команду Марокко.

Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 74 очка и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

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