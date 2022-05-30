«Челси» заинтересован в услугах Ашрафа Хакими

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 23-летнего марокканского футболиста заинтересован «Челси». Руководство лондонского клуба следит за ситуацией с Хакими в «ПСЖ».
Напомним, Хакими перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» в 2021 году. В сезоне-2021/2022 защитник принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. С 2016 года Хакими вызывается в национальную команду Марокко.
Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 74 очка и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 30 мая 2022
-
19:34
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:49
-
18:46
-
18:32
-
18:17
-
18:10
-
18:04
-
17:50
-
17:42
-
17:31
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:49
-
16:44
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:12
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:34
-
15:12
-
15:11
-
15:07
-
15:06