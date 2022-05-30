Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом розыгрыше ЛЧ и всё же обыграл всех

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».
«Поражение от «Реала» прибило нас. Это было тяжело для меня, других игроков и всего «ПСЖ» в целом. Но это заставило нас увидеть, что лучшая команда не всегда выигрывает Лигу чемпионов. При всём уважении к «Реалу» они не были лучшей командой в этом розыгрыше Лиги чемпионов и всё же обыграли всех», — приводит слова Месси TyC Sports.
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Париж, Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 30 мая 2022
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