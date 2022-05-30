Сборная Канады отменила товарищеский матч с Ираном. В Иране намерены подать в суд

Мужская сборная Канады по футболу отказалась от участия в товарищеском матче с национальной командой Ирана, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Canada Soccer.
По информации источника, решение об отмене матча, запланированного на 5 июня, было принято из-за давления со стороны правительства Канады и семей пассажиров рейса, сбитого над Тегераном в январе 2020 года. Сообщается, что Федерация футбола Ирана подаст в суд на Канадскую футбольную ассоциацию на $ 10 млн за нарушение контракта из-за отмены встречи в одностороннем порядке.
Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
- 30 мая 2022
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