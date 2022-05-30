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«Реал» готовит предложение о трансфере 18-летнего вратаря клуба МЛС

«Реал» готовит предложение о трансфере 18-летнего вратаря клуба МЛС
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Голкипер «Чикаго Файр» Гэбриел Слонина может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, в услугах 18-летнего американского вратаря заинтересован «Реал». Мадридский клуб готовит предложение о трансфере голкипера.

Слонина стал игроком основной команды «Чикаго Файр» в 2019 году. В сезоне-2022 вратарь принял участие в 14 матчах МЛС, совершил 15 сейвов и пропустил 20 голов.

«Чикаго Файр» в 14 матчах набрал 11 очков и занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС сезона 2022 года. Лидером Восточной конференции является действующий чемпион МЛС «Нью-Йорк Сити», в 13 встречах набравший 26 очков.

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