«Реал» готовит предложение о трансфере 18-летнего вратаря клуба МЛС

Голкипер «Чикаго Файр» Гэбриел Слонина может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, в услугах 18-летнего американского вратаря заинтересован «Реал». Мадридский клуб готовит предложение о трансфере голкипера.
Слонина стал игроком основной команды «Чикаго Файр» в 2019 году. В сезоне-2022 вратарь принял участие в 14 матчах МЛС, совершил 15 сейвов и пропустил 20 голов.
«Чикаго Файр» в 14 матчах набрал 11 очков и занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС сезона 2022 года. Лидером Восточной конференции является действующий чемпион МЛС «Нью-Йорк Сити», в 13 встречах набравший 26 очков.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
- 30 мая 2022
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