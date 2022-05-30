Бывший игрок «Ахмата» Магомед Митришев покинул «Велес»

Нападающий «Велеса» Магомед Митришев покинул московский клуб.
«Благодарим за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
Напомним, Митришев стал игроком «Велеса» в октябре 2021 года и провёл за команду 11 матчей. В текущем году 29-летний форвард не попадал в заявку московского клуба. Ранее Митришев выступал за «Спартак-Нальчик», грозненский «Ахмат», «Анжи» и «Чайку».
«Велес» в 38 матчах набрал 48 очков и занял 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022. Победителем первенства стало московское «Торпедо», которое в следующем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В РПЛ напрямую также пробился воронежский «Факел», занявший второе место в розыгрыше ФНЛ сезона-2021/2022.
- 30 мая 2022
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