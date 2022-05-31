Кьеллини — о том, как будет прощаться со сборной Италии: попытаюсь заставить их улыбнуться

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, как собирается провести последний матч за команду в карьере.
«Буду скучать по всем ребятам. За эти годы я действительно имел возможность с удовольствием делить раздевалку со многими людьми, они – как младшие братья. Мне удалось научиться с относиться проще ко многим вещам. Я – спокойный и безмятежный человек, и пытался передать эти ценности другим. Опыт формирует и улучшает вас, и я верю, что молодые игроки смогут перенять от меня что-нибудь полезное.
Каким будет моё последнее выступление перед командой? Ещё не думал об этом. Но я – не большой болтун, больше люблю обниматься. Вероятно, попытаюсь заставить их улыбнуться», — приводит слова Кьеллини Tuttomercatoweb.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
Напомним, Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. За это время защитник провёл в команде 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Прощальная для Джорджо встреча с национальной командой Аргентины состоится завтра, 1 июня, в 21:45 мск.
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