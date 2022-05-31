Сборная Беларуси сыграет домашние матчи Лиги наций без зрителей в сербском Нови-Саде

Сборная Беларуси по футболу сыграет три первых домашних матча Лиги наций сезона-2022/2023 в сербском Нови-Саде. Об этом сообщает сербская газета Novosti.rs.
По информации источника, данное решение было принято исполнительным комитетом УЕФА. В сообщении сказано, что сборная проведёт эти матчи без зрителей.
Сборная Беларуси 3 июня в рамах Лиги наций сыграет со сборной Словакией, 6 июня проведёт матч со сборной Азербайджана, а 10 июня сыграет со сборной Казахстана.
Напомним, в марте этого года исполнительный комитет УЕФА сообщил, что матчи под эгидой организации не должны проводиться на территории Беларуси до дальнейшего уведомления. В квалификационном турнире к ЧМ-2022 в Катаре сборная Беларуси заняла 5-е место в своей отборочной группе и не смогла пробиться на турнир.
- 31 мая 2022
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