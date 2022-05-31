Н'Голо Канте может покинуть «Челси» летом

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. К нему есть интерес со стороны нескольких команд, информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, «Челси» и Канте уже несколько месяцев обсуждают возможную пролонгацию контракта, но компромисс ещё не найден. 31-летний француз всем доволен в стане «аристократов», но неопределённость с новым контрактом может подтолкнуть его к уходу, учитывая интерес со стороны других клубов.

Контракт 31-летнего французского полузащитника с лондонским клубом истекает летом 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Н’Голо Канте в € 50 млн.

В этом сезоне французский полузащитник провёл за «Челси» 42 матча во всех турнирах. На его счету два гола и пять результативных передач.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?