Защитник Дало не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало планирует провести сезон-2022/2023 в английской команде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По сведениям источника, 23-летний португальский футболист не планирует покидать манкунианцев.
Дало стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Английская команда заплатила «Порту» за его переход € 22 млн.
В 65 матчах за команду Дало забил один гол и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона.
С октября 2020-го по конец сезона-2020/2021 Дало играл за «Милан» на правах аренды. В минувшем сезоне в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» защитник не отметился результативными действиями.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:
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