Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Дало не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Защитник Дало не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало планирует провести сезон-2022/2023 в английской команде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, 23-летний португальский футболист не планирует покидать манкунианцев.

Дало стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Английская команда заплатила «Порту» за его переход € 22 млн.

В 65 матчах за команду Дало забил один гол и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона.

С октября 2020-го по конец сезона-2020/2021 Дало играл за «Милан» на правах аренды. В минувшем сезоне в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» защитник не отметился результативными действиями.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:

Новость по теме
В «Манчестер Юнайтед» вернётся арендованный хавбек — сделка по его трансферу сорвана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022