Источник: «Ракув» не сможет досрочно вернуть Шкурина в ЦСКА

Футбольный клуб «Ракув» не сможет досрочно вернуть нападающего Илью Шкурина в ЦСКА. Польский клуб не имеет опции досрочного расторжения арендного соглашения, поэтому ему придётся держать у себя футболиста армейцев до конца 2022 года, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, минувшей зимой «Ракув» сам проявил инициативу в подписании Шкурина. ЦСКА даже пришлось отзывать Илью из аренды в киевском «Динамо». Однако с тех пор нападающий сыграл за польский клуб суммарно 60 минут, а в последнее время даже перестал попадать в заявку.

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун заявлял, что аренда форварда, рассчитанная до конца 2022 года, не будет продлена.

Также ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно российский клуб не планирует возвращать 22-летнего футболиста из «Ракува», где тот получает мало игровой практики. За польскую команду белорусский нападающий выступает с 25 февраля 2022 года. За это время Шкурин появился на поле лишь два раза.