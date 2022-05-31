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Тренер сборной Польши: я хотел бы видеть Левандовского в «Ливерпуле»

Тренер сборной Польши: я хотел бы видеть Левандовского в «Ливерпуле»
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич назвал клуб, в котором хотел бы видеть нападающего «Баварии» Роберта Левандовского на фоне его последних высказываний о желании уехать из Мюнхена.

«Я хотел бы видеть Роберта Левандовского в «Ливерпуле». Я болею за этот клуб», — приводит слова Михневича Goal.com.

Ранее польский форвард заявил, что его время в немецком клубе закончилось. Левандовски подчеркнул, что трансфер станет лучшим решением.

Контракт Роберта с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».

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