Тренер сборной Польши: я хотел бы видеть Левандовского в «Ливерпуле»
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич назвал клуб, в котором хотел бы видеть нападающего «Баварии» Роберта Левандовского на фоне его последних высказываний о желании уехать из Мюнхена.
«Я хотел бы видеть Роберта Левандовского в «Ливерпуле». Я болею за этот клуб», — приводит слова Михневича Goal.com.
Ранее польский форвард заявил, что его время в немецком клубе закончилось. Левандовски подчеркнул, что трансфер станет лучшим решением.
Контракт Роберта с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».
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