«Уфа» не стала продлевать контракт с Йокичем, игрок покинул клуб

Защитник и капитан «Уфы» Боян Йокич покидает команду в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в телеграм-канале.

36-летний Йокич стал игроком российской команды в феврале 2017 года. С тех пор в 137 матчах во всех турнирах защитник забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич и Александр Сухов, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.



В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).