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По 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» вошли в символическую сборную сезона ЛЧ по версии УЕФА

По 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» вошли в символическую сборную сезона ЛЧ по версии УЕФА
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Технические наблюдатели УЕФА объявили символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В сборную вошли по четыре представителя клубов, пробившихся в финал нынешнего розыгрыша — «Ливерпуля» и «Реала». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2021/2022 по версии УЕФА: Тибо Куртуа («Реал»), Трент Александер-Арнольд( «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лука Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Напомним, в финальном матче турнира «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1. Победный гол в составе испанского клуба забил нападающий Винисиус Жуниор.

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