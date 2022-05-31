По 4 игрока «Реала» и «Ливерпуля» вошли в символическую сборную сезона ЛЧ по версии УЕФА

Технические наблюдатели УЕФА объявили символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В сборную вошли по четыре представителя клубов, пробившихся в финал нынешнего розыгрыша — «Ливерпуля» и «Реала». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2021/2022 по версии УЕФА: Тибо Куртуа («Реал»), Трент Александер-Арнольд( «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лука Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Напомним, в финальном матче турнира «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:1. Победный гол в составе испанского клуба забил нападающий Винисиус Жуниор.
- 31 мая 2022
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:31
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01
-
12:01
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:10
-
11:09
-
11:06
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:34