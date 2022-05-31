Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зелёный ключ» из Йошкар-Олы — финалист отборочного турнира «Чемпионата» в Казани

«Зелёный ключ» из Йошкар-Олы — финалист отборочного турнира «Чемпионата» в Казани
Комментарии

С 27 по 29 мая в Казани на стадионе Ветеринарной академии им. Баумана состоялись отборочные матчи 4-го детского футбольного фестиваля Championat.com среди футболистов 2012 года рождения.

В отборочном турнире приняли участие две команды казанского «Олимпийца», а также «Юнит» и «Казанский Арсенал», также представляющие столицу Татарстана, и «Зелёный ключ» из столицы Республики Марий Эл. Гости и заняли первое место, одержав победы во всех матчах.

«Зелёный ключ» завоевал и путёвку в финал фестиваля, который будет проходить в Саранске с 26 по 30 сентября 2022 года. Поздравляем команду! Серебряные медали достались «Олимпийцу», а бронза — «Казанскому Арсеналу».

Итоговые места:
1-е место — «Зелёный ключ» (Йошкар-Ола)
2-е место — «Олимпиец-1» (Казань)
3-е место — «Казанский Арсенал» (Казань)
4-е место — «Юнит» (Казань)
5-е место — «Олимпиец-2» (Казань)

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022