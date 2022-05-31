«Зелёный ключ» из Йошкар-Олы — финалист отборочного турнира «Чемпионата» в Казани

С 27 по 29 мая в Казани на стадионе Ветеринарной академии им. Баумана состоялись отборочные матчи 4-го детского футбольного фестиваля Championat.com среди футболистов 2012 года рождения.

В отборочном турнире приняли участие две команды казанского «Олимпийца», а также «Юнит» и «Казанский Арсенал», также представляющие столицу Татарстана, и «Зелёный ключ» из столицы Республики Марий Эл. Гости и заняли первое место, одержав победы во всех матчах.

«Зелёный ключ» завоевал и путёвку в финал фестиваля, который будет проходить в Саранске с 26 по 30 сентября 2022 года. Поздравляем команду! Серебряные медали достались «Олимпийцу», а бронза — «Казанскому Арсеналу».



Итоговые места:

1-е место — «Зелёный ключ» (Йошкар-Ола)

2-е место — «Олимпиец-1» (Казань)

3-е место — «Казанский Арсенал» (Казань)

4-е место — «Юнит» (Казань)

5-е место — «Олимпиец-2» (Казань)