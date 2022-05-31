Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Локомотив» что с Рыбусом, что без него — шестой. Это не потеря

Александр Мостовой: «Локомотив» что с Рыбусом, что без него — шестой. Это не потеря
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход из московского «Локомотива» польского полузащитника Мацея Рыбуса.

«Я бы не стал привязывать. Каждый день кто-то уходит. Мы говорили, что Шварц и Шиманьски уйдут — пожалуйста, они ушли. До них ушли, сейчас уходят. Мне немного в этой ситуации непонятно, что кто-то остаётся. Вот это странно.

Не сказал бы, что это потеря для «Локомотива». В последнее время Рыбус не играет. Он должен играть, он игрок основного состава. Но «Локомотив» что с Рыбусом, что без него — шестой, седьмой. Что сделали люди, которые пришли в «Локомотив»: навертели, накрутили, заработали и свалили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Червиченко: может, Рыбус был недостаточно хорош для «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022