Александр Мостовой: «Локомотив» что с Рыбусом, что без него — шестой. Это не потеря
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход из московского «Локомотива» польского полузащитника Мацея Рыбуса.
«Я бы не стал привязывать. Каждый день кто-то уходит. Мы говорили, что Шварц и Шиманьски уйдут — пожалуйста, они ушли. До них ушли, сейчас уходят. Мне немного в этой ситуации непонятно, что кто-то остаётся. Вот это странно.
Не сказал бы, что это потеря для «Локомотива». В последнее время Рыбус не играет. Он должен играть, он игрок основного состава. Но «Локомотив» что с Рыбусом, что без него — шестой, седьмой. Что сделали люди, которые пришли в «Локомотив»: навертели, накрутили, заработали и свалили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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