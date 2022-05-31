«Динамо» выпустило ролик о планировавшемся переподписании контракта со Шварцем

Пресс-служба «Динамо» выпустила ролик о планировавшемся переподписании контракта с бывшим наставником бело-голубых Сандро Шварцем.

«Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить. Сейчас, когда многое изменилось, мы публикуем этот ролик, чтобы люди, которые написали несколько успешных страниц для истории «Динамо», остались в сердце у каждого динамовского болельщика.



Сериал подошёл к концу, и до «хэппи энда» не хватило совсем немного. В этом сезоне мы вынесли из «футбольного банка» бронзу чемпионата и сыграли в финале Кубка. С чувством благодарности кладём кассету на полку и начинаем писать новый сценарий», — сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.



В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.