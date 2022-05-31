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Причины кризиса «Динамо» в РПЛ и кубке России, уход Андрея Воронина, чем он занимался и почему так важен, разбор

«Без него какая-то другая атмосфера». Причина кризиса «Динамо» — в уходе Воронина?
Евгений Марков
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Разбираемся, почему Андрей был так важен для клуба.

«Динамо» контрастно провело завершившийся футбольный год. С одной стороны, команда Сандро Шварца уверенно шла по сезону и побеждала в ключевых играх. С другой стороны, ожидания и реальность не совпали.

  • На финише динамовцы упустили второе место, разгромно проиграв «Сочи» со счётом 1:5. Так что заготовленные шарфы со словами «Серебро – Да» не пригодились.
  • Перед этим растеряли очки в матчах с «Уралом» и ЦСКА, разгромно проиграли «Крыльям» со счётом 2:5.
  • Также динамовцы уступили в финале Кубка «Спартаку»: 1:2 в основное время, хотя пенальти Даниила Фомина в самом конце мог бы оказаться спасительным.

Описанные выше события происходили уже после 24 февраля. Той самой даты, о которой говорил в том числе и Сандро Шварц, рассказывая, как изменилась жизнь «Динамо». Изменения коснулись не только состава: в клубе перестал играть важный для игровой модели защитник Иван Ордец. А также ушёл помощник Шварца, легенда «Динамо» на футбольном поле – Андрей Воронин.

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В этом тексте мы сконцентрируемся на личности Воронина. Насколько он был важен для «Динамо». Какие задачи решал внутри тренерского штаба. И правда ли, что его скорый уход из команды так сильно сказался на результатах «Динамо».

Дядя Андрей для Дяди Фёдора. Как Воронин участвовал в возвращении Смолова в «Динамо»

В октябре 2020 года улыбка Андрея Воронина осветила динамовские соцсети. «Здесь я провёл яркие годы игровой карьеры – надеюсь провести и яркие годы тренерской, – говорил новый тренер московского клуба. – В «Динамо» начинается новый, крайне интересный этап».

Так и получилось: Воронин, поигравший в Германии и отлично говорящий на немецком языке, вошёл в штаб Сандро Шварца. И выделялся в нём тем, что: а) сам в прошлом играл за «Динамо» и знал, как устроен клуб; б) понимал менталитет русских футболистов и как минимум говорил с ними на одном языке без помощи переводчика; в) мог поддержать ту самую русско-немецкую вертикаль, которая появилась в клубе с приходом Шварца.

Андрей Воронин, Артур Юсупов и Фёдор Смолов

Андрей Воронин, Артур Юсупов и Фёдор Смолов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Одна из важных задач Воронина – создание коллектива, дружеское общение с футболистами и наставничество. Дмитрий Дерунец – голос динамовского стадиона – рассказывал, что Фёдор Смолов называет Воронина дядей Андреем. «Они играли вместе; один из своих четырёх мячей за «Динамо» (победный «Краснодару» 10 лет назад) Смолов забил с передачи Воронина, – вспоминал Дерунец. – Насколько мне известно, Фёдор уже неоднократно созванивался с нынешним динамовским тренером и подробно узнавал о требованиях Сандро Шварца».

Вы только что прочитали слова из интервью, опубликованного до перехода Смолова в «Динамо». И они доказывают: игроки, в том числе и проигравшие с Ворониным, шли в команду именно к нему. Так что уже после трансфера в январе 2022 года дядя Фёдор (как назвали Смолова динамовские соцсети) признался, что «наводил справки» о команде как раз у Воронина.

Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
нападающий «Динамо»

«Андрей [Воронин] мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство, расспрашивали, как и что. Я воодушевился. Сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Всё это время мы были с ним на связи.
Потом я уже расспрашивал относительно сборов. Андрей сказал, что тяжёлые, но при этом для сравнения вспомнил подготовку к сезону у Андрея Николаевича Кобелева и сказал, что сейчас всё нормально (смеётся)».

Итого – Смолов воссоединился с бывшим партнёром, но уже в новом качестве. Правда, проработал чуть больше месяца.

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Важность Воронина для динамовского коллектива. Даёт советы и рассказывает о футболистах, с которыми играл

Главный человек-позитив в коллективе? На этот вопрос полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил однозначно: что в тренерском штабе это как раз Воронин. Который не только влияет на настроение футболистов, но и даёт необходимые советы. Например, тому же Макарову рекомендовал больше работать над правой ногой, которую за последнее время Денис, по его словам, улучшил на 5-10%. «Воронин советует: «Пробуй отдать, пробить с правой», – вспоминал Макаров. – При этом [моя] левая значительно сильнее».

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Сам Воронин говорил, что влиться в молодой коллектив футболистов было не очень просто. «Сейчас мне гораздо легче, чем когда я только пришёл, – слова Андрея этой зимой во время сборов. – Изначально я не знал, как это будет, как нас примет коллектив, в котором много молодёжи. В целом работа была проделана большая, есть результаты. И всегда проще работать, когда они есть, так как появляются положительные эмоции».

Также Воронин признавался, что игроки «Динамо» спрашивают его о тех футболистах, с которыми он играл. Ниже мы целиком приводим небольшой монолог Воронина как раз о таких советах. Что он рекомендует делать игрокам и на кого равняться.

  1. «Нашим нападающим я объясняю, что при фланговой атаке важно закрывать ближнюю штангу, врываться на скорости, и таким образом получится забивать больше мячей».
  2. «В своё время в Леверкузене был нападающий Ульф Кирстен, который выступал за сборную Германии и много забивал. Когда я пришёл в «Байер», он года два как завершил карьеру. Так вот, Ульф подходил ко мне и рассказывал, как надо действовать. Хотя голы он забивал простые — на протык. Ведь форвард чаще находится лицом к воротам, и ему проще, чем защитникам. Нападающий быстрее оказывается в нужной точке, особенно если есть стартовая скорость».
  3. «В молодости я часто смотрел, как открываются другие форварды, в какие зоны вбегают. Мне было это интересно. Моему сыну, например, сейчас нравятся Неймар и Мбаппе. И когда он следит за матчами «ПСЖ» в Лиге чемпионов, я всегда говорю, что нужно не просто смотреть игру, а наблюдать за действиями игроков. Куда они открываются, как выполняют ложные движения, как путают защитников. На это надо обращать внимание».
Андрей Воронин — тренер «Динамо»

Андрей Воронин — тренер «Динамо»

Фото: fcdm.ru

Уход Воронина. Как отреагировали фанаты и футболисты

В мартовском дерби «Динамо» – «Спартак» фанаты бело-голубых не организовали перформанса. И не потому, что его не готовили. «К сожалению, за несколько дней до дерби от клуба пришёл отказ на согласование подготовленного заранее баннера, в связи с тем, что на нём изображён Андрей Воронин, – рассказали фанаты. – Замысел и идея перформанса были придуманы, согласованы с клубом и реализованы нами задолго до всего происходящего в стране и мире. В баннер изначально не закладывалось каких-либо политических высказываний, мнений и смыслов».

По словам фанатов, клуб предложил заменить лицо Воронина на «какого-либо другого футболиста или тренера», однако они отказались со словами: «Андрей Воронин всегда был, есть и будет для нас динамовцем. Он сделал многое для нашего клуба, будучи игроком, позже тренером, всегда был открыт с болельщиками, принимал участие в совместных мероприятиях, поддерживал наш протест по вопросу введения Fan ID. После всего этого мы были просто не вправе пойти на предложенный нам шаг и отказались от перформанса».

Фанаты «Динамо»

Фанаты «Динамо»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Другие цитаты по теме:

Нападающий Константин Тюкавин: «Жаль, что ушёл Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде».

Вратарь Игорь Лещук: «Воронин вносил свой вклад в наш футбол, но у нас все – профессионалы. Надо играть и за него. Если мы что-то выиграем, то это и его заслуга тоже».

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков: «Весной команду как будто подменили. Меньше стало блеска в глазах, команда стала слишком интеллигентной, с моей точки зрения. Её хватало на 15-20 минут игры, потом она куда-то проседала, безликая стала полузащита, которая куда-то «растворилась». С чем это связано, сказать не могу. Одна из причин, на мой взгляд, которая лежит на поверхности, заключается в том, что из команды ушел Андрей Воронин – человек, который мог потребовать с помощью дисциплины и ненормативной лексики. Не знаю, как проводился тренировочный процесс, какими были условия, но то, что весенняя команда в худшую сторону отличалась от осенней – это факт. Ну, и очки сами за себя говорят. В том числе – 1:5 в таком матче, как в минувшую субботу».

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Колосков прав, что без Воронина «Динамо» играет хуже?

Выводы можно сделать самостоятельно, но мы подкрепили слова Колоскова статистикой:

«Динамо» в этом сезоне РПЛ с Ворониным:

  • 11 побед;
  • 3 ничьих;
  • 4 поражения;
  • забито – 33;
  • пропущено – 20.

«Динамо» в этом сезоне РПЛ без Воронина:

  • 5 побед;
  • 2 ничьих;
  • 5 поражений;
  • забито – 20;
  • пропущено – 21.

***
27 мая, перед финалом Кубка со «Спартаком» Шварц вспоминал Ивана Ордеца и Андрея Воронина:

«Понятно, что кубок и титул – то, к чему мы стремимся. Будем биться. За нами будут стоять и Андрей Воронин, и Иван Ордец, которые являются частью нашего коллектива».

P. S. В 2012 году нападающий Андрей Воронин был на кураже, а то «Динамо» всех восхищало. Однако после конфликта с тренером Сергеем Силкиным игрок погас, а затем вся команда – сдулась. Ничего не напоминает?

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