«Тоттенхэм» объявил о переходе Ивана Перишича

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Ивана Перишича из «Интера».



Соглашение 33-летнего хорватского футболиста с английским клубом рассчитано до 2024 года. Перишич присоединится к «Тоттенхэму» 1 июля после истечения срока действия контракта с итальянским клубом.

Напомним, Перишич выступал за «Интер» с 2015 года. В прошедшем сезоне хорватский футболист провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Ранее полузащитник играл в составе таких клубов, как «Брюгге», дортмундская «Боруссия», «Вольфсбург» и «Бавария». С 2011 года Перишич вызывается в национальную команду Хорватии.

«Тоттенхэм» занят четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022.

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