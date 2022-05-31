«Интер», «Ювентус» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании победителя Лиги Европы
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич в летнее трансферное окно может сменить команду. В услугах сербского футболиста заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
29-летний Костич стал футболистом немецкого клуба в 2018 году. С тех пор полузащитник в 169 матчах за команду забил 33 гола и отдал 63 результативных передачи. Вместе с «Айнтрахтом» Костич выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/2022.
Соглашение Филипа с «Айнтрахтом» истекает в конце следующего сезона.
В 2015 году Костич дебютировал за сборную Сербии. В 45 матчах за национальную команду футболист забил три гола и отдал девять результативных передач.
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