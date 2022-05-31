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«День мечты был омрачён». Карвахаль — о событиях вокруг финала Лиги чемпионов

«День мечты был омрачён». Карвахаль — о событиях вокруг финала Лиги чемпионов
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что события вокруг финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0) омрачили впечатление от победы.

«Был серьёзный недостаток контроля. Самые близкие мне люди, а именно родители, жена и сын, не смогли присутствовать на матче, потому что сотрудники не могли гарантировать безопасность при входе на стадион.

Нам сказали, что задержка начала матча связана с вопросом безопасности. Мы пытались разобраться. Это должен был быть день мечты, но он был омрачён. Многие остались недовольны», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Напомним, перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. Вчера, 30 мая, УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

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