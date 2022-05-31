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Игрок «Балтики» Артём Попов стал футболистом «Рубина»

Игрок «Балтики» Артём Попов стал футболистом «Рубина»
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Полузащитник «Балтики» Артём Попов стал футболистом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» подписал двухлетний контракт с 29-летним полузащитником. Сегодня состав казанцев пополнили Дмитрий Кабутов, Олег Иванов, Александр Зотов и Валерий Чуперка.

За свою карьеру защитник выступал за ЦСКА и дубль армейцев, вторые команды московского «Локомотива» и петербургского «Зенита», «Томь» (Томск), «Оренбург», «Ротор» (Волгоград), «Нижний Новгород», «Балтику» (Калининград). В минувшем сезоне сыграл за «Балтику» 37 матчей в Футбольной национальной лиге, в которой забил два гола и отдал три голевые передачи, и провёл четыре матча в Кубке России, в которых отличился одним голом и отдал один ассист.

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