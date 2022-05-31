Иско может продолжить карьеру в «Роме»

Бывший полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает SportItalia.

По информации источника, испанца предложил римской «Роме» его агент Жорже Мендеш. Трансфер становится наиболее вероятным, учитывая возможность ухода игрока «волков» Генриха Мхитаряна.

Соглашение 30-летнего футболиста истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Иско выиграл 19 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов и три чемпионства страны.

Ранее сообщалось, что в услугах Иско заинтересована итальянская «Фиорентина».

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