Иско может продолжить карьеру в «Роме»

Бывший полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает SportItalia.
По информации источника, испанца предложил римской «Роме» его агент Жорже Мендеш. Трансфер становится наиболее вероятным, учитывая возможность ухода игрока «волков» Генриха Мхитаряна.
Соглашение 30-летнего футболиста истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Иско выиграл 19 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов и три чемпионства страны.
Ранее сообщалось, что в услугах Иско заинтересована итальянская «Фиорентина».
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
- 1 июня 2022
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:04
-
21:45
-
21:38
-
21:23
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
19:55
-
19:40
-
19:38
-
19:34
-
19:19
-
19:08
-
18:48
-
18:44
-
18:34
-
18:26