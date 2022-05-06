Пике сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Роналду

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сказал в каком клубе, по его мнению, эффективнее играл Криштиану Роналду.
Пике выступал за «манкунианцев» с 2004 по 2008 год, а португалец играл с 2003 по 2009 год. Позже Роналду перешёл в мадридский «Реал» и выступал там до 2018 года. С этого сезона португалец вновь в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, в «Манчестере» он играл больше как вингер, он хотел делать перфомансы.
В «Реале» Роналду начал играть как центральный нападающий, стал центром атакующих действий, забил много голов и сыграл очень важную роль в завоевании таких трофеев, как в Лиге чемпионов и чемпионаты Испании.
Выбрать тяжело. Пожалуй, сделаю выбор в пользу «Реала», там он выиграл больше трофеев», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Гари Невиллу для Sky Sports.
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