Анчелотти убедил Тчуамени на переход в «Реал» по личному звонку
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти лично звонил хавбеку «Монако» Орельену Тчуамени, чтобы убедить его на переход в испанский клуб.
Как сообщает Marca, у французского игрока были сомнения, какую роль он мог бы сыграть в «Реале» с присутствием Тони Крооса, Луки Модрича, Федерико Вальверде, Каземиро и Эдуардо Камавинги. Карло рассказал Тчуамени, что он может внести огромный вклад в успехи «Реала» и пообещал ему хорошее будущее, если тот будет упорно работать над собой.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.
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