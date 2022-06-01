Анчелотти убедил Тчуамени на переход в «Реал» по личному звонку

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти лично звонил хавбеку «Монако» Орельену Тчуамени, чтобы убедить его на переход в испанский клуб.

Как сообщает Marca, у французского игрока были сомнения, какую роль он мог бы сыграть в «Реале» с присутствием Тони Крооса, Луки Модрича, Федерико Вальверде, Каземиро и Эдуардо Камавинги. Карло рассказал Тчуамени, что он может внести огромный вклад в успехи «Реала» и пообещал ему хорошее будущее, если тот будет упорно работать над собой.

22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо». Он стал игроком «Монако» в январе 2020 года. За монегасков полузащитник забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 95 матчах во всех турнирах. Соглашение Орельена с «Монако» истекает в 2024 году.