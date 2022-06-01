Андрей Шевченко: выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил важность предстоящего матча полуфинала отбора ЧМ-2022 с Шотландией.



«Матч с Шотландией — надежда страны. Выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для Украины. Мотивация у сборной невероятная. На мой взгляд, команда должна отложить мысли о результате и сосредоточиться на самой игре. Нужно играть для болельщиков, для всей Украины. Верю, что мы можем победить, а затем обыграть Уэльс и выйти на чемпионат мира. Футболисты знают, что им нужно делать», — приводит слова Шевченко BBC.



Cегодня, 1 июня, сборная Украины сыграет с Шотландией в полуфинальном матче за право выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Победитель этой встречи сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.

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