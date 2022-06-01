ФК «СКА-Хабаровск» представил нового генерального директора клуба

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» назначил нового генерального директора. Вместо Алексея Кандалинцева на эту должность назначен Михаил Гусев. Об этом сообщает официальный сайт хабаровского клуба.
Отмечается, что Михаил Гусев ранее работал заместителем генерального директора «СКА-Хабаровск».
«Клуб благодарит Алексея Кандалинцева за работу. В этом тяжёлом сезоне команда выступила достойно, боролась до конца. К сожалению, не хватило одного шага для выхода в Российскую Премьер-Лигу. Эта задача, поставленная председателем попечительского совета — губернатором Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтярёвым, остаётся перед клубом и является первоочередной. Хабаровск ждёт РПЛ! Мы будем ещё больше стараться, побеждать и стремиться к большему», — приводит слова Гусева официальный сайт «СКА-Хабаровск».
Напомним, «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне уступил в стыковых матчах за право участия в РПЛ в сезоне-2022/2023 подмосковным «Химкам».
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