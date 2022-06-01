Сергей Овчинников заявил, что уже не имеет никакого отношения к футбольной школе его имени

Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что уже давно не имеет никакого отношения к академии, которая носит его имя.

«Уважаемые подписчики, болельщики, журналисты! В марте 2020 года на свет появилась моя академия — Футбольная школа Сергея Овчинникова (FSO). Проект, в который вложено много сил, эмоций и моих личных средств. Запуская его, я не ставил цели заработать. Счастье в глазах детей, которые занимаются футболом — лучшая награда. Увы, но не все в мире такие идеалисты. Николай Федчук, который, согласно уставным документам, является директором и соучредителем школы, повёл себя не так, как полагается партнёру и просто порядочному человеку.

В прошлом году мы прекратили сотрудничество, но Николай по-прежнему использует моё имя. Вполне возможно, что в своих корыстных интересах. Никакие уговоры и убеждения на него не подействовали, поэтому, так и не дождавшись адекватной реакции, я решил объявить об этом публично.

С декабря 2021 года я не имею никакого отношения к деятельности Футбольной школы Сергея Овчинникова (FSO). Все обещания, якобы от моего имени, были даны не мной и без моего ведома. И я выступаю категорически против того, чтобы деятельность Николая Федчука каким-либо образом ассоциировалась с именем Сергея Овчинникова. Наши дороги с этим человеком разошлись раз и навсегда. Мы запустили процесс ликвидации организации, который, надеюсь, скоро будет успешно завершён», — написал Овчинников в своих соцетях.