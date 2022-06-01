Новый спортивный директор «ПСЖ» провёл переговоры с тренером «Ниццы»

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос провёл переговоры с главным тренером «Ниццы» Кристофом Галтье. Наставник «Ниццы» является приоритетным кандидатом для Кампоса на замену действующему главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Footmercato.
Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле». Кампос сумел собрать состав той команды, а Галтье в итоге привёл «Лилль» к чемпионскому титулу.
Ранее сообщалось, что руководство «Ниццы» также задумалось о смене главного тренера и может вернуть на этот пост швейцарского специалиста Люсьена Фавра. Он возглавлял французский клуб с 2016 по 2018 год, перед тем как стать главным тренером дортмундской «Боруссии».
- 1 июня 2022
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