Бэйл может продолжить карьеру в Италии или Англии

Валлийский нападающий Гарет Бэйл, ранее объявивший об уходе из мадридского «Реала», может остаться в Испании или продолжить карьеру в Италии или Англии. Клубы этих стран готовят предложение для 32-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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