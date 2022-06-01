Бэйл может продолжить карьеру в Италии или Англии

Валлийский нападающий Гарет Бэйл, ранее объявивший об уходе из мадридского «Реала», может остаться в Испании или продолжить карьеру в Италии или Англии. Клубы этих стран готовят предложение для 32-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

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