Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии из-за проблем с ногой

Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии из-за проблем с ногой
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии, которая прошла сегодня, 1 июня, сообщает Mundo Deportivo.

Национальная команда Бразилии продолжает готовиться к товарищескому матчу со сборной Южной Кореи. Во время открытой тренировки 30-летний Неймар почувствовал боль в правой ноге и не смог продолжить командное занятие.

Товарищеский матч сборных Южной Кореи и Бразилии состоится завтра, 2 июня, на стадионе Кубка мира в Сеуле (Южная Корея). Начало встречи — в 14:00.

Напомним, Неймар вызывается в сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды форвард — победитель футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).

Новость по теме
Неймар: иметь в команде таких игроков, как Мбаппе, всегда очень важно. Рад, что он остался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022