Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии из-за проблем с ногой
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии, которая прошла сегодня, 1 июня, сообщает Mundo Deportivo.
Национальная команда Бразилии продолжает готовиться к товарищескому матчу со сборной Южной Кореи. Во время открытой тренировки 30-летний Неймар почувствовал боль в правой ноге и не смог продолжить командное занятие.
Товарищеский матч сборных Южной Кореи и Бразилии состоится завтра, 2 июня, на стадионе Кубка мира в Сеуле (Южная Корея). Начало встречи — в 14:00.
Напомним, Неймар вызывается в сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды форвард — победитель футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).
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