Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии из-за проблем с ногой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар досрочно покинул тренировку сборной Бразилии, которая прошла сегодня, 1 июня, сообщает Mundo Deportivo.



Национальная команда Бразилии продолжает готовиться к товарищескому матчу со сборной Южной Кореи. Во время открытой тренировки 30-летний Неймар почувствовал боль в правой ноге и не смог продолжить командное занятие.



Товарищеский матч сборных Южной Кореи и Бразилии состоится завтра, 2 июня, на стадионе Кубка мира в Сеуле (Южная Корея). Начало встречи — в 14:00.

Напомним, Неймар вызывается в сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды форвард — победитель футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013).