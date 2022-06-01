«Лацио» заинтересован в услугах хавбека «Сельты» Суареса

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Лацио». На переходе Суареса лично настаивает главный тренер римской команды Маурицио Сарри. Действующий контракт полузащитника с «Сельтой» рассчитан до 2024 года.



Напомним, Суарес перешёл в «Сельту» из «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 38 матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее Суарес выступал в составе «Манчестер Сити», «Севильи», «Вильярреала» и лондонского «Арсенала».

«Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур: