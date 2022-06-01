«Лацио» подпишет хавбека «Челси», если продаст Милинковича-Савича или Альберто

«Лацио» рассмотрит подписание полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, если в летнее трансферное окно продаст Сергея Милинковича-Савича или Луиса Альберто. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб готов продать 26-летнего футболиста, если за него предложат € 20 млн. Зарплата Рубена в «Лацио» может составить € 4 млн в год.

Лофтус-Чик — воспитанник «Челси». В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 40 матчах, в которых забил гол и отдал пять результативных передач. Соглашение между Лофтус-Чиком и «Челси» истекает по итогам сезона-2023/2024.

Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов за прошедший сезон в английской Премьер-лиге? Видео: