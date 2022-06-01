«У меня аж земля уходит из-под ног». Ролан Гусев высказался о смерти Беркетова

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал уход из жизни бывшего игрока армейцев Александра Беркетова.

«Да ладно… Я просто в шоке. Честно говоря, даже говорить сейчас тяжело. У меня нет слов. Он был замечательным человеком и футболистом. Открытый и весёлый. Могу сказать только самые тёплые слова. У меня аж земля уходит из-под ног», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В составе ЦСКА Беркетов стал чемпионом России в 2003 году. Также игрок являлся двукратным серебряным призёром российского первенства (1997, 2002) и обладателем Кубка страны. На протяжении клубной карьеры Беркетов, помимо ЦСКА, выступал за «Ротор» и камышинский «Текстильщик».



По истечении карьеры игрока стал тренером. Работал в «Ростове», «Химках», минском «Динамо» и в других клубах.