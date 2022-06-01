Агент Олусегуна заявил, что форвард останется в «Краснодаре» на следующий сезон
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Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, арендованного «быками» у болгарского «Ботева», заявил, что футболист проведёт ещё один сезон в российском клубе.
«Аренда с «Краснодаром» продлена ещё на один сезон. Олусегун остаётся в команде, едет на первый сбор», — цитирует Идаму «РБ Спорт».
Нигерийский форвард был арендован второй командой «Краснодара» у болгарского «Ботева» в августе 2021 года. Аренда была рассчитана до июня 2022 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги Олусегун сыграл в девяти матчах, в которых отдал две голевые передачи.
«Краснодар» завершил сезон чемпионата России на четвёртой строчке. Победителем Российской Премьер-Лиги стал санкт-петербургский «Зенит».
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