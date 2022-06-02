Лаутаро Мартинес высказался о победе Аргентины над Италией в Финалиссиме

24-летний нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подвёл итоги встречи Финалиссимы со сборной Италии (3:0).

«Честно говоря, такой результат для нас бесценен. Мы невероятно счастливы за нашу игру и за то, как себя проявляет этот состав. Это так прекрасно — ощущать привязанность к каждому игроку. Мы всегда чувствуем свою связь с болельщиками, и это играет нам только на руку», — приводит слова Лаутаро пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины взяла Кубок Америки. В результате был организован их очный матч, который и получил название Финалиссимы.

В минувшем сезоне за «Интер» Лаутаро Мартинес провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?