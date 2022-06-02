Месси обогнал Иньесту по количеству трофеев за карьеру

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Форвард в составе национальной команды стал победителем Финалиссимы.
По количеству выигранных трофеев за карьеру Месси обогнал бывшего одноклубника по «Барселоне» Андреса Иньесту. На первом месте в мире по этому показателю остаётся защитник «Барселоны» Дани Алвес.
Ранее Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз – Кубка страны, по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, а также в составе французского «ПСЖ» Месси выиграл Лигу 1.
В составе сборной Аргентины форвард выигрывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодёжный чемпионат мира.
Больше выигранных трофеев только у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46. Однако есть мнение, что у бразильца меньше титулов – 42.
Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции – 2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира – 2003.
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