Месси обогнал Иньесту по количеству трофеев за карьеру

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Форвард в составе национальной команды стал победителем Финалиссимы.

По количеству выигранных трофеев за карьеру Месси обогнал бывшего одноклубника по «Барселоне» Андреса Иньесту. На первом месте в мире по этому показателю остаётся защитник «Барселоны» Дани Алвес.

Ранее Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз – Кубка страны, по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, а также в составе французского «ПСЖ» Месси выиграл Лигу 1.



В составе сборной Аргентины форвард выигрывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодёжный чемпионат мира.

Больше выигранных трофеев только у защитника «Барселоны» Дани Алвеса – 46. Однако есть мнение, что у бразильца меньше титулов – 42.



Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции – 2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира – 2003.