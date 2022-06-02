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Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит словенский клуб

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит словенский клуб
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Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук близок к назначению в словенский клуб «Целе» главным тренером. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время со специалистом будет подписан контракт.

Напомним, Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Затем Роман работал ассистентом в тренерском штабе «Ахмата», а после этого начал самостоятельную работу главным тренером в минском «Динамо». Пилипчук также возглавлял «Спартак»-2 и «Олимп-Долгопрудный». С февраля этого года специалист является безработным.

Прошедший сезон чемпионата Словении «Целе» завершил на восьмом месте среди десяти команд участниц соревнования, набрав 42 очка в 36 матчах.

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