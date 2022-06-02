Петраков: почему у Украины нет звёзд? У нас чемпион АПЛ, есть Ярмоленко и Миколенко

64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков после победы над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира к ЧМ-2022 ответил журналисту, который напомнил специалисту слова Александра Зинченко о том, что в их национальной команде нет звёздных игроков.

«У нас действительно команда-звезда. Но почему у нас нет звёзд? У нас есть чемпион АПЛ, есть Ярмоленко и Миколенко – игроки премьер-лиги. У нас Малиновский играет в Серии А, много хороших игроков», — приводит слова Петракова Sport.ua.

Напомним, что в следующем матче соперником Украины станет Уэльс – в этой игре команды оспорят путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.

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