Паоло Мальдини: Леау не продаётся

Технический директор, а также экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб не продаст нападающего Рафаэла Леау.
«Леау по-прежнему остаётся необработанным алмазом, который из каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него».
Рафаел очень умный футболист, но понимаю, что ему сейчас нужна наша помощь, я сам с ним неоднократно общался. Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать его уровню или он не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», — цитирует Мальдини Football Italia.
Леау стал футболистом «Милана» в 2019 году, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Леау готовы подписать «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «ПСЖ».
- 2 июня 2022
-
08:32
-
07:10
-
06:56
-
06:20
-
05:44
-
04:49
-
04:38
-
04:33
-
04:16
-
04:04
-
03:35
-
03:14
-
03:04
-
02:45
-
02:31
-
02:27
-
02:08
-
02:01
-
01:56
-
01:35
-
01:31
-
01:24
-
01:13
-
00:51
-
00:41
-
00:37
-
00:33
-
00:27
-
00:15
-
00:00
- 1 июня 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:27