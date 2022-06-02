Паоло Мальдини: Леау не продаётся

Технический директор, а также экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини заявил, что клуб не продаст нападающего Рафаэла Леау.



«Леау по-прежнему остаётся необработанным алмазом, который из каждый год становится лучше. Мы не будем его продавать. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в него».



Рафаел очень умный футболист, но понимаю, что ему сейчас нужна наша помощь, я сам с ним неоднократно общался. Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать его уровню или он не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», — цитирует Мальдини Football Italia.

Леау стал футболистом «Милана» в 2019 году, а его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португалец принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.



Ранее сообщалось, что Леау готовы подписать «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «ПСЖ».